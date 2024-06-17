В Таиланде заявили о готовности вступить в БРИКС

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Таиланд готов в ближайшее время вступить в БРИКС и развивать отношения со странами-участницами. Такое заявление сделала глава международного комитета политической партии «Пыа Тай» («Для тайцев») Налини Тависин, слова которой приводит информационное агентство ТАСС.
«Мы готовы продолжать работать со странами БРИКС и вступать в партнерские отношения со всеми теми странами, которые поддерживают многосторонний подход и верят в неделимый мир и безопасность», – сказала Тависин.
Она напомнила, что «Пыа Тай» является главной политической партией Таиланда. Политик также подчеркнула готовность «присоединиться к БРИКС в ближайшем будущем».
Ранее министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг передала министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с просьбой об официальном членстве в БРИКС. В дипломатических представительствах азиатских стран подчеркнули, что «каждое государство-участник приветствовало» решение Бангкока присоединиться к БРИКС.
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Александр Климов