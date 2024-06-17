Сборная России выиграла 111 золотых медалей за четыре дня на Играх БРИКС

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Сборная России возглавила медальный зачет Игр БРИКС, говорится на странице соревнований в Telegram.
За четыре дня команда-хозяйка завоевала 111 золотых медалей. Также они выиграли 80 серебряных и 48 бронзовых медалей, всего – 239.
На втором месте оказалась команда Белоруссии (20-34-39). Тройку лидеров замкнул Китай (17-11-8).
Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня. В общей сложности в 27 видах спорта разыгрываются 387 комплектов медалей, участие принимают около 4,5 000 спортсменов из более чем 90 стран.
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Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня. В общей сложности в 27 видах спорта разыгрываются 387 комплектов медалей, участие принимают около 4,5 000 спортсменов из более чем 90 стран.
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Александр Климов