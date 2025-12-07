Назвали количество поступивших на прямую линию с Путиным обращений
За три дня на прямую линию с президентом Владимиром Путиным пришло 314 тысяч обращений от россиян. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
Наибольшее количество вопросов поступило от женщин — 67%, в то время как мужчины задали 33%. Активнее всего проявили себя граждане в возрасте 36-55 лет и старше 55 лет.
Сбор начался 4 декабря и продлится до 19 декабря, когда пройдет традиционная прямая линия. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в 12:00 по московскому времени.
Задать вопросы можно через сайт программы moskva-putinu.ru, отправив СМС и ММС на номер 0-40-40, по телефону 8-800-200-40-40 и через специальное мобильное приложение.
Также принимаются текстовые и видеообращения через официальные группы программы в «ВКонтакте» и «Одноклассниках», и через чат-бот в мессенджере MAX.
В прошлом году на прямую линию с Владимиром Путиным поступило более 2,4 миллиона вопросов и обращений, а само мероприятие длилось более четырех часов.
