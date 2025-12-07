Назвали количество поступивших на прямую линию с Путиным обращений

07 декабря 2025, 11:40

За три дня на прямую линию с Путиным пришло 314 тысяч сообщений

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

За три дня на прямую линию с президентом Владимиром Путиным пришло 314 тысяч обращений от россиян. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».