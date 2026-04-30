Медведев о ядерном оружии: «Не дай Бог»

30 апреля 2026, 12:47

Ядерная триада России поддерживается в надлежащем состоянии, заявил Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Триада ядерных стратегических сил России поддерживается в надлежащем состоянии. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.





По его словам, которые приводит ТАСС, полностью исключать вероятность применения ядерного оружия нельзя, к таким событиям необходимо готовиться.

«Не дай нам Бог, конечно, стать свидетелями подобных событий [применения ядерного оружия], но исключать их нельзя и готовиться к ним нужно», — сказал политик.