Медведев о ядерном оружии: «Не дай Бог»
Ядерная триада России поддерживается в надлежащем состоянии, заявил Медведев
Триада ядерных стратегических сил России поддерживается в надлежащем состоянии. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
По его словам, которые приводит ТАСС, полностью исключать вероятность применения ядерного оружия нельзя, к таким событиям необходимо готовиться.
«Не дай нам Бог, конечно, стать свидетелями подобных событий [применения ядерного оружия], но исключать их нельзя и готовиться к ним нужно», — сказал политик.Он отметил, что именно для этого в России существует триада ядерных стратегических сил. По его мнению, узел противоречий с ядерным оружием в мире, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, сейчас «очень тугой».