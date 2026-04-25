Медведев: на рыбалке Жириновский превращался в счастливого ребенка

25 апреля 2026, 15:07

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в документальном фильме «Владимир Жириновский» на канале «Вести» рассказал, как основатель ЛДПР менялся на рыбалке.





Он вспомнил, как однажды пригласил лидеров партий на отдых в Завидово. Когда Жириновский вытащил крупный улов, его лицо удивило Медведева.

«Вот из такого резкого политика, который там наотмашь бьет куда-то, он превратился просто в ребенка. У него были глаза счастливого ребенка», – поделился Медведев.