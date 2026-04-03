Медведев: США не выйдут из НАТО

03 апреля 2026, 13:48

США не выйдут из НАТО. В этом уверен заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.





По его словам, США во главе с президентом Дональдом Трампом нет смысла выходить из альянса, кроме того, этого не позволит Конгресс. Риторика Трампа — чистый эпатаж, считает Медведев. Тем не менее он не исключил уменьшения размеров американского контингента или отказа от каких-либо поставок, пишут argumenti.ru.





«Очевидно, что внутри альянса существуют мощные противоречия, которые усугубила иранская кампания. И европейские политуродцы, особенно в Брюсселе, всерьез задумались о создании полноценной военной компоненты внутри ЕС», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

«Трамп предложил союзникам всем вместе атаковать Иран. Каждый из членов НАТО почесал затылок и сказал, что они не готовы. Но если они все не готовы, значит грош цена такому союзу. Дональд Трамп сейчас является могильщиком НАТО», — пояснил эксперт.