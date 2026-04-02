Медведев высказался о проблеме формирования этнических анклавов в России
Компактное расселение иностранцев препятствует их интеграции и ведению законопослушного образа жизни.
Об этом в ходе заседания комиссии Совета безопасности по миграционной политике заявил зампред ведомства Дмитрий Медведев. По его словам, указанная проблема актуальна не только для России, но и для других стран.
«Вопрос требует, безусловно, особого внимания», — подчеркнул политик.
Медведев поручил активизировать работу по противодействию формированию этнических анклавов на территории РФ, отметив резонансность темы.