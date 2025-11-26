«Никто не стыдится»: Песков заявил о падении профессиональных стандартов западных медиа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что понятие респектабельности больше не подходит для описания западных СМИ.
Такой комментарий он дал в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 1», отвечая на вопрос об опубликованных «утечках» якобы состоявшегося разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником российского лидера Юрием Ушаковым.
По словам Пескова, западные медиа сегодня «не гнушаются ничем» и не испытывают «никакого профессионального стыда».
Информационная волна поднялась после публикации Bloomberg от 25 ноября. Агентство утверждало, что Уиткофф в октябре предложил Москве совместную работу над планом урегулирования конфликта на Украине по аналогии с подходом к Газе. Источники также утверждали, что обсуждение якобы продолжили Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который предложил передать Вашингтону российские предложения неофициальным каналом.
Читайте также: