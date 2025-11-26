26 ноября 2025, 19:08

Песков: термин «респектабельные СМИ» больше нельзя применять к западной прессе

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что понятие респектабельности больше не подходит для описания западных СМИ.