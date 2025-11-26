Подоляк: Зеленский готов обсудить с Трампом три ключевых пункта плана США по Украине
Владимир Зеленский готов провести личные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по трём ключевым пунктам американского плана урегулирования конфликта. Об этом сообщил советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк в своём Telegram-канале.
По словам Подоляка, обсуждение должно затронуть самые чувствительные вопросы — территории, численность Вооружённых сил Украины и перспективы вступления страны в НАТО. Он подчеркнул, что эти темы могут быть рассмотрены только «на самом высоком уровне» и написал, что Зеленский «в любой момент готов» к такой встрече.
Ранее CNN сообщал, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, считая их «красными линиями».
В России заявили, что знакомы с предложением США, однако переговоры по нему пока не велись. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что диалог по инициативе Вашингтона может начаться на следующей неделе, когда Москву посетят спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие представители американской команды.
