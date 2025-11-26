Подоляк: Зеленский готов обсудить с Трампом три ключевых пункта плана США по Украине

26 ноября 2025, 18:44

Украина согласен говорить с США о территориях, армии и НАТО

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский готов провести личные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по трём ключевым пунктам американского плана урегулирования конфликта. Об этом сообщил советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк в своём Telegram-канале.