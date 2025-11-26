«Процесс идёт серьёзный»: Кремль высказался о мирном урегулировании конфликта на Украине

26 ноября 2025, 19:33

Песков: переговоры по Украине вошли в серьёзную фазу

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в рамках урегулирования конфликта на Украине сейчас развивается «серьёзный процесс». Об этом он сообщил в интервью телеведущему Павлу Зарубину.