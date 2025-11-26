«Процесс идёт серьёзный»: Кремль высказался о мирном урегулировании конфликта на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в рамках урегулирования конфликта на Украине сейчас развивается «серьёзный процесс». Об этом он сообщил в интервью телеведущему Павлу Зарубину.
Песков подчеркнул, что по мере продвижения переговоров будет появляться все больше сил, заинтересованных в их срыве. В частности, он связал призывы к отставке спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с попытками помешать мирному процессу.
Информационный фон вокруг переговоров усилился после публикации Bloomberg. 25 ноября агентство сообщило, что в октябре Уиткофф предлагал Москве совместно работать над планом урегулирования украинского конфликта по модели, использованной для сектора Газа.
По данным журналистов, эта идея обсуждалась в разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, а затем и в беседе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, который будто бы предложил передать Вашингтону российскую версию документа неофициальным путём.
Читайте также: