Фото: сайт Кремля
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ложью слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о вине России в прекращении поставок газа в Европу. Немецкий лидер также сказал ранее о том, что Россия также ответственна за повышение цен на энергоносители.
Медведев, который в последнее время вовсе не отличается особой вежливостью и деликатностью в своих обращениях к западным политикам, в свойственной ему манере прошёлся и в адрес Шольца.
Поставки газа в Германию стали значительно затруднены после прошлогодних террористических актов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Даже после этого Россия сама не «закрывала» поставки в западном направлении своих энергоносителей. Обвинения, аналогичные тем, что безосновательно выдвинул Шольц, уже звучали ранее из Великобритании. Там Путина обвиняли в том, что англичане мёрзнут в своих домах и им не хватает воды, чтобы помыться.
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«Немец-перец врёт и не краснеет, — написал в своей социальной сети зампредседателя Совбеза. — Сами отвергли наш газ, по факту подставили собственный народ, кинули людей из-за ненависти к России, а теперь врут и изворачиваются, чтобы их не свергли».
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Александр Бойцов