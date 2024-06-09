Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина сегодня напрямую контролируется США и странами НАТО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Медведев обвинил США и НАТО в управлении Украиной и подчеркнул, что государства также содержат Киев.
Заместитель председателя Совета Безопасности напомнил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признавал, что если передача оружия Киеву будет прекращена, конфликт на Украине завершится через несколько недель.
Ранее премьер-министр Германии Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину с посланием по Украине и заявил, что ее «нельзя поставить на колени, заставить сдаться и диктовать ей условия капитуляции».
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«Сегодня Украина, если говорить высоким штилем, нечто вроде доминиона, который прямо управляется США и странами НАТО. Она, хотя и не без труда, полностью содержится ими», – подчеркнул он.
Заместитель председателя Совета Безопасности напомнил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признавал, что если передача оружия Киеву будет прекращена, конфликт на Украине завершится через несколько недель.
Ранее премьер-министр Германии Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину с посланием по Украине и заявил, что ее «нельзя поставить на колени, заставить сдаться и диктовать ей условия капитуляции».
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Александр Климов