Фото: сайт Кремля
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в социальной сети Х, что обращение НКО в Международный уголовный суд с требованием выдать ордер на его арест свидетельствует об эффективности борьбы России с неонацистами на Украине.
Медведев отметил, что ему приятно получать признание эффективности усилий против неонацистского киевского режима от финансируемой миллиардером Джорджем Соросом НКО. Согласно мнению политика, такие организации — это пособники террористов, которые совершили атаку на Луганск, в результате чего пострадали 60 человек.
Напомним, 7 июня текущего года FIDH потребовала от МУС выдать ордер на арест Дмитрия Медведева, замруководителя администрации президента России Алексея Громова и некоторых представителей российских СМИ.
Читайте также:
Times: на Украине все больше обеспокоены тем, что Зеленский полагается на Ермака
Число погибших в результате обстрела в Луганске возросло до шести
Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя
Екатерина Коршунова