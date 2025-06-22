В Иране не нашли признаков радиоактивного загрязнения после ударов ВВС США

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В Иране не зафиксировано признаков радиоактивного загрязнения после ударов ВВС США по ядерным объектам страны. Об этом сообщает Центр ядерной безопасности государства.



«Признаков загрязнения не зарегистрировано», — передает ведомство.

В Центре ядерной безопасности Ирана отметили, что экологических последствий от удара удалось избежать благодоря заранее принятым мерам. В связи с этим угрозы для населения близлежащих районов нет.

Американскую атаку Центр охарактеризовал как «преступную» и отметил, что она нарушила все международные права и нормы.
Иван Мусатов

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