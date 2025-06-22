При ракетных ударах Ирана по Израилю пострадали минимум 15 человек

22 июня 2025, 09:57

Фото: iStock/vadimrysev

Иран провел серию ракетных ударов по территории Израиля. В числе целей оказались международный аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований и центры командования. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).