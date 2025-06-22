При ракетных ударах Ирана по Израилю пострадали минимум 15 человек
Иран провел серию ракетных ударов по территории Израиля. В числе целей оказались международный аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований и центры командования. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Также удар баллистической ракеты был нанесен по Хайфе. В результате обстрелов пострадали по меньшей мере 15 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Обломки упали в разных точках города, где продолжаются поисковые работы.
По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в Тель-Авиве зафиксированы повреждения зданий. Как уточняет иранское агентство Fars, всего исламской республикой было выпущено 27 ракет.
Читайте также: