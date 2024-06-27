Путин накормил президента Республики Конго пельменями с перепелкой

Фото: сайт Кремля
Пельменями с перепелкой, а также томленными в квасе телячьими щечками и десертом «Гжель» накормил президент России Владимир Путин своего коллегу из Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. О меню сообщает РИА Новости.
Кроме того, участники российско-конголезских переговоров попробовали салат с подкопченной форелью, огурцами и щавелем и крем-суп с плавленым сыром и кабачками.
Еще в качестве горячего блюда предлагалось филе мускуна со шпинатом и трюфельным пюре. Гостям представили российское вино «Усадьба Дивноморское».
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил о Республике Конго, как о перспективной для России стране. Он отмечал, что Дени Сассу-Нгессо часто гостит в РФ, посещая деловые мероприятия.
Читайте также:
Испанский журналист Эспина оценил шансы Абаскаля вернуть «Гранаду» в элиту
Автоэксперт Аксёнов назвал преимущества повышенного коэффициента выплат по европротоколу
Кличко сообщил о пожаре и взрыве на энергообъекте Киева
Еще в качестве горячего блюда предлагалось филе мускуна со шпинатом и трюфельным пюре. Гостям представили российское вино «Усадьба Дивноморское».
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил о Республике Конго, как о перспективной для России стране. Он отмечал, что Дени Сассу-Нгессо часто гостит в РФ, посещая деловые мероприятия.
Читайте также:
Испанский журналист Эспина оценил шансы Абаскаля вернуть «Гранаду» в элиту
Автоэксперт Аксёнов назвал преимущества повышенного коэффициента выплат по европротоколу
Кличко сообщил о пожаре и взрыве на энергообъекте Киева
Никита Кротов