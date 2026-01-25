«Герой экшена»: В Госдуме оценили интервью Полонского как антипример для молодёжи
Депутат Госдумы Александр Толмачёв прокомментировал недавнее интервью бизнесмена Сергея Полонского журналистке Ксении Собчак.
В беседе с «NEWS.ru» Толмачёв отметил, что биография экс-владельца Mirax Group не может служить хорошим примером для молодого поколения. Депутат назвал Полонского одним из символов своей эпохи.
«Не человек, а герой экшена. Космическая подготовка в Звёздном городке, приключения с участием полиции в Камбодже в 2010-х, свежая история с тюрьмой, но уже в Дубае, о которой Полонский рассказал в интервью Ксении Собчак. Всё успевает, однако для молодёжи это не лучший пример, скорее энциклопедия, как делать не надо», — высказался парламентарий.Следует отметить, что Ксения Собчак в своём интервью свела Викторию Боню с олигархом Сергеем Полонским.