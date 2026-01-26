Снежная буря оставила без света более миллиона домов в США
В результате мощной снежной бури в США более одного миллиона домов остались без электричества. Такие данные привели 25 января на специализированном сайте Poweroutage.
Наибольшее количество отключений зафиксировали в штате Теннесси, где без света остались более 306 тысяч домов. В штатах Миссисипи и Луизиана число пострадавших домохозяйств превысило 175 и 145 тысяч соответственно. При этом общее число отключений по США составило 1 018 477.
По прогнозу Национальной метеорологической службы страны, на территории от восточного Техаса до Северной Каролины в ближайшее время ожидаются мощные снегопады и гололед. В связи с непогодой в 21 штате уже объявили чрезвычайное положение, а в Нью-Йорке решили закрыть государственные школы в понедельник. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал снегопад как «исторический».
