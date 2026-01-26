Достижения.рф

Снежная буря оставила без света более миллиона домов в США

Фото: iStock/trendobjects

В результате мощной снежной бури в США более одного миллиона домов остались без электричества. Такие данные привели 25 января на специализированном сайте Poweroutage.



Наибольшее количество отключений зафиксировали в штате Теннесси, где без света остались более 306 тысяч домов. В штатах Миссисипи и Луизиана число пострадавших домохозяйств превысило 175 и 145 тысяч соответственно. При этом общее число отключений по США составило 1 018 477.

По прогнозу Национальной метеорологической службы страны, на территории от восточного Техаса до Северной Каролины в ближайшее время ожидаются мощные снегопады и гололед. В связи с непогодой в 21 штате уже объявили чрезвычайное положение, а в Нью-Йорке решили закрыть государственные школы в понедельник. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал снегопад как «исторический».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о полуметровых сугробах, которые могут скоро появиться на улице. По его словам, за двое суток на столицу РФ обрушится до 31 мм осадков, или чуть более половины месячной нормы.
