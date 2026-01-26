26 января 2026, 00:25

Poweroutage: Снежная буря оставила без света более миллиона домов в США

Фото: iStock/trendobjects

В результате мощной снежной бури в США более одного миллиона домов остались без электричества. Такие данные привели 25 января на специализированном сайте Poweroutage.





Наибольшее количество отключений зафиксировали в штате Теннесси, где без света остались более 306 тысяч домов. В штатах Миссисипи и Луизиана число пострадавших домохозяйств превысило 175 и 145 тысяч соответственно. При этом общее число отключений по США составило 1 018 477.



