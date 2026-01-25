Зеленский раскрыл детали трёхсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби
На встрече в Абу-Даби стороны обсудили 20-пунктный план по Украине
На встрече в Абу-Даби представители трёх сторон обсудили план мирного урегулирования. Владимир Зеленский сообщил об этом в Вильнюсе. Его слова передаёт РИА Новости.
Зеленский подчеркнул, что переговоры имели особый формат — в них впервые за долгое время участвовали не только дипломаты, но и военные представители.
«Обсуждается 20-пунктный план и проблемные вопросы, их много», — сказал лидер киевского режима.Экс-шоумен констатировал, что позиции сторон, в первую очередь России и Украины, на текущий момент не совпадают. Помимо этого, он указал, что США как одна из сторон выступает организатором таких консультаций и работает над поиском возможного компромисса.
Накануне в Италии после оскорблений от Владимира Зеленского призвали отказаться от помощи Украине.