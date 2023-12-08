Медведев оценил вероятность прямого столкновения с НАТО

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вероятность прямого столкновения России и НАТО никогда не была настолько большой, как в настоящее время. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Зампред Совбеза напомнил, что подобные делали руководители США в разные годы, чтобы вытребовать из законодателей деньги. Он также добавил, что Украина получит деньги если не в этом году, то в 2024, чтобы бизнес на военных действиях мог продолжиться.
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Анастасия Крестьянова