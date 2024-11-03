Медведев отшутился от вопроса, есть ли инопланетяне среди нас

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев шуткой ответил на вопрос журналиста, есть ли инопланетяне среди нас и можно ли их встретить на улице. Об этом сообщает RT.
Ведущий Рори Суше напомнил, что ранее политик реагировал на вопросы об инопланетянах с раздражением и призывал пересмотреть фильм «Люди в черном». Медведев шуткой ответил на замечание журналиста о присутствии инопланетных существ среди людей.
Зампред Совбеза РФ предложил провести «некие разыскные работы».
Медведев заключил, что если кого-то вдруг обнаружат, то людям придется «выхватить пистолеты из-за пояса», чтобы отстоять свои интересы.
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Зампред Совбеза РФ предложил провести «некие разыскные работы».
«Может быть, с кого-то покров сорвать - и там появятся такие же персонажи, как …», — приводит слова политика RT.
Медведев заключил, что если кого-то вдруг обнаружат, то людям придется «выхватить пистолеты из-за пояса», чтобы отстоять свои интересы.
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Екатерина Коршунова