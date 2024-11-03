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Медведев отшутился от вопроса, есть ли инопланетяне среди нас

Медведев шуткой ответил на вопрос о присутствии инопланетян среди нас
Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев шуткой ответил на вопрос журналиста, есть ли инопланетяне среди нас и можно ли их встретить на улице. Об этом сообщает RT.
Ведущий Рори Суше напомнил, что ранее политик реагировал на вопросы об инопланетянах с раздражением и призывал пересмотреть фильм «Люди в черном». Медведев шуткой ответил на замечание журналиста о присутствии инопланетных существ среди людей.

Зампред Совбеза РФ предложил провести «некие разыскные работы».



«Может быть, с кого-то покров сорвать - и там появятся такие же персонажи, как …», — приводит слова политика RT.

Медведев заключил, что если кого-то вдруг обнаружат, то людям придется «выхватить пистолеты из-за пояса», чтобы отстоять свои интересы.

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#рф
#инопланетяне
Медведев сообщил о прокси-войне против России с участием всего западного мира
Медведев: прокси-война с участием всего западного мира идёт против России
03 ноября 2024, 10:31

Дмитрий Медведев (фото: сайт Кремля)

Против России ведётся прокси-война с участием всего западного мира. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.
Он подчеркнул, что не будет в очередной раз рассказывать о её причинах, поскольку точка зрения России всем известна. Однако добавил, что с Западом можно было договориться, если бы он не пошёл по иному пути.

Медведев отметил, что на продолжение этой войны стекаются огромные суммы западных денег, и многие люди станут жертвами этого глобального конфликта.

Ранее Медведев заявил, что без установления баланса на международной арене, человечеству грозит тотальная война до полного уничтожения.

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«Всё кончено»: Зеленский скоро сбежит с Украины, уверен Дотком
Дотком: Зеленский в скором времени сбежит с Украины
03 ноября 2024, 10:11

Президент Украины Владимир Зеленский скоро сбежит из страны. Такое заявление сделал немецко-финский предприниматель Ким Дотком на своей странице в соцсети Х.
Комментируя материал газеты The New York Times про растущий пессимизм в Киеве и Вашингтоне на фоне активного продвижения российских войск, он отметил, что всё кончено, Зеленский в скором времени сбежит с Украины.

Днём ранее американская газета опубликовала статью, в которой утверждала, что Зеленский выглядит очень вымотанным после поражения ВСУ на фронте. Также сказано, что президентские выборы в США, исход которых пока не определён, также оказывают сильное давление на украинцев. Помимо этого их моральный дух падает из-за успехов российских войск и страха перед прекращением поддержки Запада.

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В Молдавии начался второй тур президентских выборов
03 ноября 2024, 09:22

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Второй тур президентских выборов в Молдавии начался в воскресенье, 3 ноября. Об этом сообщает «Sputnik.Молдова».
Уточняется, что свои кандидатуры выдвинули действующий глава государства Майя Санду и бывший генпрокурор страны Александр Стояногло. Примечательно, что он не поддерживает проводимую Молдавией политику на обострение отношений с РФ.

В первом туре голосования, который состоялся 20 октября, Санду набрала 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95% голосов. На следующий день Центральная избирательная комиссия страны завершила обработку 100% бюллетеней в рамках референдума по членству в Европейском союзе. Отмечается, что курс на вступление в региональное содружество поддержали 50,46% избирателей, против выступили 49,54% граждан страны.

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Арестованный украинский депутат предрек «избавление» Запада от Зеленского
Дубинский: Запад организует выборы на Украине и избавится от Зеленского
03 ноября 2024, 08:01

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Запад предложит Владимиру Зеленскому пойти на выборы, после которых он в любом случае проиграет, поскольку перестал быть угодным США. Об этом в своем Telegram-канале написал арестованный по делу о госизмене украинский депутат Александр Дубинский.
Дубинский отметил, что если Зеленский согласится, то «европейские и американские друзья из СМИ утопят их» за месяц, сделав ставку на нового кандидата. При этом если он откажется, то, по словам депутата, «все внезапно поменяется внутри».

Напомним, срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая этого года. Зеленский не стал проводить выборы президента на Украине из-за конфликта с РФ. Однако он открыто боится, что его самого сменят в процессе политической игры.

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#украина
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В посольстве России заявили, что следят за перемещением войск США в Бенин
Посол Евдокимов: Россия отслеживает сообщения о перемещении войск США в Бенин
03 ноября 2024, 07:14

Фото: iStock/Im Yeongsik

Российское посольство в Котону отслеживает данные о перемещении войск США из Нигера в Бенин. Об этом заявил посол России в Бенине и Того Игорь Евдокимов, пишет РИА Новости.
По словам посла, до настоящего времени Котону не давал комментариев по данному вопросу. Евдокимов подчеркнул, что Россия, в отличие от Запада, признает право Котону на «свободный выбор своих партнеров в сфере обороны и безопасности».

Напомним, Соединенные Штаты столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих государств. Власти Нигера и США договорились завершить вывод американских солдат из страны не позднее 15 сентября.

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#нигер
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Первый политический беженец из США пообещал сделать все для победы России
03 ноября 2024, 06:51

Фото: iStock/Prostock-Studio

Джон Роблес, который называет себя первым политическим беженцем из США, поблагодарил президента России Владимира Путина за вручение российского паспорта и пообещал сделать все для победы РФ. Об этом сообщает ТАСС. Он также заверил, что будет верен стране.
«Я буду верен России и сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь нашей победе над империей лжи. Победа будет за нами», — объявил Роблес.
Указ, по которому беженец из США получил российское гражданство, был опубликован 21 октября. Вскоре московские сотрудники МВД вручили ему паспорт, а он поклялся соблюдать законы и Конституцию России, уважать ее культуру, историю и традиции.

Ранее сообщалось, что американец Дэниэл Мартиндейл, два года помогавший войска ВС РФ в украинском тылу, заявил о своей мечте стать гражданином России. В интервью на пресс-конференции он выразил желание заняться фермерством и создать семью в России.
«Когда война закончится и наступит мир, я хотел бы вернуться к фермерскому делу и завести семью в России», — отметил он.
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#паспорт
#традиции
#указ
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В Индонезии назвали БРИКС своей новой надеждой
03 ноября 2024, 06:29

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Индонезии назвали вступление в БРИКС новой надеждой для страны на укрепление собственных позиций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент международных отношений университета Джаябая. Джакарта, как отмечается, не испытывает никаких ограничений на вступление в объединение.
Эксперты полагают, что вступление в БРИКС является правильным решением, благодаря которому Индонезия сможет сохранить свой курс на «свободную и активную» внешнюю политику.
«Быть свободной и активной — подлинная национальная ценность Индонезии. Это означает, что нет никаких ограничений для Индонезии на вступление в какие-либо международные организации», — пояснили в университете.
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#эксперты
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#посольство
#рф
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Евросоюз готовится к отказу США от военной поддержки Украины
WP: Евросоюз готовится к отказу США от военной поддержки Киева при победе Трампа
03 ноября 2024, 05:42

Фото: iStock/Photoboyko

Евросоюз готовится к отказу Белого дома от военной поддержки Киева при победе Трампа на президентских выборах. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников. Для этого Европа, как отмечается, постаралась продвинуть новые пакеты помощи для Украины до начала выборов.
«Самые близкие союзники Вашингтона в Европе готовятся к возможному разрыву трансатлантических отношений на случай, если бывший президент Дональд Трамп одержит победу на выборах во вторник <...> Чтобы застраховаться от возможной переориентации Белого дома в вопросе Украины, европейские чиновники постарались продвинуть пакеты помощи до ноябрьских выборов. Новое командование НАТО также взяло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Киеву», — сказано в материале.
По словам одного из собеседников газеты, Европа должна взять собственную безопасность в свои руки, так как Байден — вероятно, «последний трансатлантический президент в традиционном смысле этого слова».

При этом европейские чиновники признают, что отказ США от поддержки Европы в области обороны станет для региона «сокрушительным ударом».

Ранее сообщалось, что США готовятся к зарубежному вмешательству для дестабилизации страны в переходный период после президентских выборов, но перед инаугурацией нового президента 20 января 2025 года. Среди угроз для страны называют Россию, Китай, Иран и КНДР.

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Стало известно, как Германия подрывает единство Евросоюза
Haber Global: введение Германией пограничного контроля подорвало единство ЕС
03 ноября 2024, 04:35

Фото: iStock/photosvit

Решение Германии о введении пограничного контроля с несколькими странами подорвало дух и единство Евросоюза, который теперь вряд ли сможет долго просуществовать. Об этом заявили журналисты в эфире турецкого канала Haber Global. По их словам, призывы к протекционистским мерам звучат и из других стран ЕС.
«Можно сказать, что дух Европейского союза полностью исчез», — заявили они.
Ведущий обратил внимание, что Германия не единственная в своем методе ведения внешнеторговой политики, так как после выхода Великобритании из Евросоюза, многие другие страны объединения призывали к похожим решениям.
«Возможно, мы сейчас наблюдаем за постепенным финалом Европейского союза», — подытожил ведущий.
Расширенный пограничный контроль в Германии ввели в сентябре 2024 года на границе с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом, а с Польшей, Чехией и Швейцарией он действует уже больше года, в то время как с Австрией и вовсе с 2015.

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#контроль
#страны
#германия
#запад
#евросоюз
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