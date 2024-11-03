Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди при попытке остановить конфликт на Украине

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет остановить боевые действия на Украине, а если попытается, то его может ждать судьба Джона Кеннеди. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Согласно мнению Медведева, республиканский политик будет вынужден соблюдать все системные правила.
Напомним, Дональд Трамп многократно выражал готовность завершить украинский конфликт, если вновь займет пост главы Соединенных Штатов. По его словам, у него есть очень точный план, как остановить Украину и Россию в кратчайшие сроки.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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«Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца», — написал зампред Совбеза России.
Напомним, Дональд Трамп многократно выражал готовность завершить украинский конфликт, если вновь займет пост главы Соединенных Штатов. По его словам, у него есть очень точный план, как остановить Украину и Россию в кратчайшие сроки.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова