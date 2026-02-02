Медведев ответил на вопрос о готовности нажать на ядерную кнопку
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС заявил, что, став президентом, он морально был бы готов нажать на ядерную кнопку, если придется.
Любой, кто согласился участвовать в президентских выборах и был избран на пост главы ядерной державы, не может исключать для себя такой возможности, пояснил Медведев. По его словам, в противном случае президенту следует отказаться от своей должности.
Политик подчеркнул, что существуют специальные документы, определяющие российскую ядерную доктрину и развитие стратегических ядерных сил страны. Он отметил, что главнокомандующему может потребоваться нажать на кнопку, хотя, конечно, «не дай Бог, чтобы до этого дошло».
В том же интервью Медведев выразил обеспокоенность по поводу высокой вероятности глобального конфликта, которая, по его мнению, не уменьшается. Зампред Совета безопасности России также указал, что текущая международная обстановка может привести к развитию событий по неконтролируемому сценарию.
