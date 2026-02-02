Медведев ответил на вопрос о готовности нажать на ядерную кнопку

02 февраля 2026, 10:21

Медведев признался, что став президентом, был бы готов нажать на ядерную кнопку

Дмитрий Медведев (Фото: www.kremlin.ru)

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС заявил, что, став президентом, он морально был бы готов нажать на ядерную кнопку, если придется.