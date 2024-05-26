Медведев ответил на заявления Сикорского об ударе Штатов по российским целям

Фото: Сайт Совбеза РФ
Польская сторона должна понимать, что удар со стороны США по российским целям означает мировую войну. Об этом в социальной сети заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Так, он отреагировал на слова главы польского МИДа Радослава Сикорского, заявившего изданию Guardian, что США пригрозили Москве «уничтожением» контингента РФ в зоне спецоперации, если Россия применит ядерное оружие на Украине.
Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ добавил, что польский президент Анджей Дуда недавно говорил о желании разместить ядерное оружие в Польше. Это означает, что Варшава «наверняка, получит свою долю радиоактивного пепла».
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«Во-первых, янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки. Во-вторых, удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать», – написал Медведев.
Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ добавил, что польский президент Анджей Дуда недавно говорил о желании разместить ядерное оружие в Польше. Это означает, что Варшава «наверняка, получит свою долю радиоактивного пепла».
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Никита Кротов