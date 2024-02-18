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Медведев перечислил города, по которым Россия нанесёт удары в случае глобального конфликта

Медведев: Ядерная держава не может проиграть в войне по защите Отечества
18 февраля 2024, 14:32
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Последствия гипотетического поражения России в украинском конфликте будут иметь куда более страшные последствия, чем любая затяжная война. Попытки вернуть РФ к границам 1991 года приведут к глобальному столкновению и ударам по Вашингтону, Берлину, Лондону и Киеву.

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своём телеграм-канале он подчеркнул, что атаки на города, которые давно уже внесены в полётные арсеналы российской ядерной триады, будут производиться с использованием всех средств имеющегося тактического и стратегического арсенала вооружений.

Замглавы Совбеза отметил, что ядерные державы никогда не проигрывали в войнах по защите своего Отечества. Отвечая оппонентам, которые напомнили, что и США случалось терпеть поражения в вооружённых конфликтах, Медведев уточнил, что не имеет ввиду Афганистан или Вьетнам, где Штаты вели колониальные захватнические войны. Речь идёт об исторических войнах, в которых люди вставали на защиту своей Родины. Вот такую войну ядерная держава не может проиграть, заключил Дмитрий Медведев.

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Лондон рассмотрит введение санкций из-за смерти Навального*, заявил Кэмерон
Кэмерон: Лондон рассмотрит индивидуальные санкции в связи со смертью Навального*
18 февраля 2024, 15:07

Фото: istockphoto / nevenmn

Правительство Великобритании планирует применить индивидуальные санкций в связи со смертью политик Алексея Навального*.
Об этом он сообщил 17 февраля глава британского МИД Дэвид Кэмерон в эфире телеканала Sky News. Кэмерон заявил, что в Англии рассматривают отдельных людей, ответственных за смерть Навального.

Также, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что мнения западных политических деятелей не обоснованы, потому что нет окончательной информации от судмедэкспертизы.

Напомним, что политик Алексей Навальный* скончался в исправительной колонии, передает УФСИН ЯНАО.

*Признан террористом и экстремистом на территории РФ

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Дмитрий Киселёв направил в Белый дом запрос на интервью с Джо Байденом.

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#навальный
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Дмитрий Киселёв направил в Белый дом запрос на интервью с Джо Байденом
18 февраля 2024, 13:17

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Известный телеведущий, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв планирует взять интервью у американского президента Джозефа Байдена. Он уже направил соответствующий запрос в администрацию Белого дома.
Об этом журналист и менеджер рассказал в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1». Таким образом Киселёв намеревается продолжить российско-американский диалог, начатый интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которое вызвало небывалый ажиотаж во всём мире.

В письме, которое было направлено в адрес администрации Вашингтона, журналист подчеркнул, что, на его взгляд, в настоящее время России и США не хватает возможностей слушать и слышать друг друга. Он отметил, что российский президент подал отличный пример, согласившись на интервью, которое ориентировано большей частью на западного зрителя и слушателя. Киселёв считает, что достойным и самым эффектным вариантом для Белого дома стало бы зеркальное интервью Байдена российскому журналисту. Остаётся ждать ответа из-за океана, подытожил Киселёв.

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Путин объяснил ажиотаж во всём мире вокруг его интервью Такеру Карлсону

Интервью Путина журналисту Карлсону в соцсети X посмотрели уже более 200 млн раз
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Путин объяснил ажиотаж во всём мире вокруг его интервью Такеру Карлсону
Путин: Ажиотаж в мире вокруг интервью Карлсону объясняется желанием знать правду
18 февраля 2024, 12:50

Фото: РИА Новости/Алексей Кряжев

Президент РФ Владимир Путин объяснил небывалый ажиотаж во всём мире вокруг его интервью, данного американскому журналисту Такеру Карлсону. На взгляд российского лидера, это объясняется желанием людей познакомиться с альтернативным мнением, отличающимся от официальной западной пропаганды.
Такое мнение глава государства высказал в разговоре журналистом телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным, фрагмент из которого тот опубликовал в своём телеграм-канале. Путин, отвечая на вопрос, чем он может объяснить такой всплеск интереса к его беседе с американским репортёром, признался, что точного ответа у него нет, однако он может предположить, что люди просто хотят знать правду, хотят услышать не только мнение ангажированных СМИ, но и другое, «с той стороны».

Запись интервью Такера Карлсона с президентом РФ была опубликована в ночь на 9 февраля. Она моментально стала сверхпопулярной, собрав всего за несколько часов десятки миллионов просмотров. Основная часть беседы российского лидера с журналистом была посвящена конфликту на Украине и взаимоотношениями России со странами Запада, США и НАТО.

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Путин: Происходящее на Украине — вопрос жизни и смерти для России
18 февраля 2024, 11:41

Фото: сайт Кремля

Для стран Запада происходящее на Украине — это всего лишь вопрос тактического преимущества, то для России — это вопрос жизни и смерти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Такую мысль глава государства озвучил в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, фрагмент из которого тот опубликовал в своём телеграм-канале. Комментируя историческую часть своей беседы с Такером Карлсоном, российский лидер отметил, что такой экскурс в историю был важен для того, чтобы зарубежные слушатели и зрители смогли понять, насколько чувствительно и важно для россиян всё то, что происходит на украинском направлении.

Владимир Путин подчеркнул, что ситуация на Украине для России — это судьба, вопрос дальнейшего существования страны, вопрос жизни и смерти, и он хотел дать понять людям на Западе, насколько он важен для граждан РФ.

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Путин рассказал о причинах исторического экскурса в интервью Карлсону
Путин: Историческая часть интервью Карлсону должна помочь понять ход нашей мысли
18 февраля 2024, 10:36

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин объяснил, для чего предпринял столь глубокий исторический экскурс в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По его словам, это должно помочь людям на Западе понять ход мыслей россиян.
Российский лидер отметил, что историческая часть интервью является непростой для восприятия западной аудиторией, особенно американской, но очень важной. Путин подчеркнул в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, что история США насчитывает чуть более 300 лет, а он говорил о событиях, происходивших на Руси более тысячелетия назад, когда уже зарождалась российская государственность.

Президент РФ также добавил, что и для россиян, и особенно для зрителей и слушателей за границей важно понять ход наших мыслей, состояние, отношение к тому, что происходит на Украине. Экскурс в историю должен способствовать этому пониманию, считает Владимир Путин. Именно поэтому он и уделил в интервью такое пристальное внимание внимание вопросам истории. Ведь без знания прошлого трудно адекватно оценивать настоящее и строить будущее, заключил российский президент.

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Посольство РФ в Шри-Ланке призвало россиян покинуть страну после инцидентов
18 февраля 2024, 09:54

Фото: istockphoto/Kitty Qiu

Российское посольство в Коломбо обратилось к гражданам РФ, постоянно проживающим в Шри-Ланке, рассмотреть возможность возвращения на Родину. Такое обращение появилось на фоне инцидентов, участившихся на территории островного государства в отношении российских граждан.
Российское дипломатическое представительство в своём официальном телеграм-канале обратило внимание на случай с тремя российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, расположенном в населённом пункте Хабарадува на юге Шри-Ланки. Там сначала имели место домогательства и непристойное поведение со стороны персонала отеля в отношении двух российских туристок. За этим инцидентом последовала драка с участием гражданина России, который находится на острове по визе постоянного проживания.

В посольстве подчеркнули, что это далеко не первый подобный эпизод с участием российских граждан. Консульский отдел дипломатического представительства предпринимает все разрешённые законодательством меры реагирования на такие происшествия. Во избежание последующих эксцессов, россиянам рекомендуется покинуть Шри-Ланку, сказано в сообщении.

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Захарова высмеяла Кулебу, затянувшегося сигарой в прямом эфире
18 февраля 2024, 09:07

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала поведение находящегося в Мюнхене министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Он позволил себе смачно затянуться сигарой в прямом эфире всеукраинского телемарафона.
Несмотря на то, что ведущие поспешно убрали Кулебу из кадра, зрители успели увидеть довольную физиономию попыхивающего сигарой министра. Мария Захарова отметила в своём телеграм-канале, что ведущий телемарафона предупредил главу украинского МИД: «Мы Вас чуем!», видимо намекая, что курить в прямом эфире как-то не слишком вежливо. Но тот не отреагировал.

Российский дипломат с иронией предположила, что в очередном пакете помощи Германии для Украины лежали сигары, а украинский министр иностранных дел, которого Захарова назвала «Кулебище», решил их продемонстрировать.

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Нетаньяху уйдет в отставку после выборов
Партия Нетаньяху сообщила об отставке политика после выборов
18 февраля 2024, 05:31

Фото: Istock

Часть израильтян высказалась за организацию досрочных выборов и против нынешнего правительства. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на голосовании, назначенном на 2026 год. Несмотря на это, источники YNet в его партии заявляются, что он не останется премьер-министром.

Следующие парламентские выборы в Израиле состоятся в октябре 2026 года. Премьер-министр Нетаньяху объявил об этом на пресс-конференции в ответ на растущий общественный запрос на досрочные выборы.

По словам политика, сейчас «не время для политики», и последнее, в чем нуждается израильский народ, – это выборы. В противном случае голосование за обновление состава Кнессета (парламента) вызовет раскол страны.

В то же время источники из правящей партии «Ликуд» заявили: премьер-министр Нетаньяху не понимает реалий.

«Неважно, как долго Нетаньяху откладывает это и насколько он не хочет [выборов], в конце этой войны мы примем в них участие», – цитирует собеседника агентство.

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#израиль
#выборы
#политика
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Маск согласился с тем, что в США распространяют ложную информацию о конфликте на Украине
Маск согласился с тем, что в США лгут о ситуации на Украине
18 февраля 2024, 04:57

РИА Новости / Николай Лазаренко

Предприниматель Илон Маск согласился, что в Соединенных Штатах распространяют недостоверную информацию о ситуации на Украине.
Бизнесмен Дэвид Сакс в X написал, что "конфликт на Украине основан на лжи - лжи о том, как он начался, как идет и чем закончится". В частности, официально заявляется, что Украина выигрывает войну, конфликт делает НАТО сильнее, при этом никакой возможности заключить мир нет. В то время как на самом деле, Украина проигрывает, конфликт делает НАТО слабее, а многочисленные возможности урегулировать ситуацию через переговоры были отвергнуты, считает Сакс.

"Точно" - ответил Маск в комментарии под публикацией.

Ранее Маск высказывал мнение, что выделение очередной помощи Киеву и затягивание конфликта не помогут Украине.

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