Медведев перечислил города, по которым Россия нанесёт удары в случае глобального конфликта

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Последствия гипотетического поражения России в украинском конфликте будут иметь куда более страшные последствия, чем любая затяжная война. Попытки вернуть РФ к границам 1991 года приведут к глобальному столкновению и ударам по Вашингтону, Берлину, Лондону и Киеву.
Замглавы Совбеза отметил, что ядерные державы никогда не проигрывали в войнах по защите своего Отечества. Отвечая оппонентам, которые напомнили, что и США случалось терпеть поражения в вооружённых конфликтах, Медведев уточнил, что не имеет ввиду Афганистан или Вьетнам, где Штаты вели колониальные захватнические войны. Речь идёт об исторических войнах, в которых люди вставали на защиту своей Родины. Вот такую войну ядерная держава не может проиграть, заключил Дмитрий Медведев.
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Александр Бойцов