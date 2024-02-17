Медведев ответил на заявление Маска о цензуре в США

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что американский бизнесмен Илон Маск будет и дальше подвергаться атакам за свою борьбу с цензурой. Свое мнение Медведев выразил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
«Они только начали свою охоту, Илон», — написал зампред Совбеза РФ.Так политик ответил на запись Маска о том, что после отменены цензуры в соцсети X он и его компании были атакованы. Ранее предприниматель также выразил мнение, что американцы не осознают, какой мощью обладает государственная цензура в США.
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Алина Юрчак