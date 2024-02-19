Медведев передал военкомату Чечни 10 автомобилей «Нива»

Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Чечню посетил военный комиссариат республики и передал в подарок военкомам 10 отечественных внедорожников «Нива».
Видеозапись, на которой зампред Совбеза передаёт подарок, опубликовал в своём телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
В ходе визита в регион Медведев посетил также посетил Российский университет спецназа в Гудермесе. Там он пообщался с добровольцами и чеченскими командирами. Российский политик подчеркнул, что в горной республике во все времена было много героев, начиная с Ахмата и Рамзана Кадыровых.
Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности России провёл в Грозном встречу с руководителями регионов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ.
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В ходе визита в регион Медведев посетил также посетил Российский университет спецназа в Гудермесе. Там он пообщался с добровольцами и чеченскими командирами. Российский политик подчеркнул, что в горной республике во все времена было много героев, начиная с Ахмата и Рамзана Кадыровых.
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Александр Бойцов