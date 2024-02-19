«Скоро»: Медведев ответил на вопрос о победе РФ в СВО

Фото: kremlin.ru
Победа России в спецоперации скоро придёт, в этом выразил уверенность зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с чеченскими командирами.
«Ваш жизненный путь, то, что вы сделали для страны, для республики, для ваших семей — это и есть вклад в нашу общую победу. Я уверен, она скоро придет в результате той боевой работы, которую ведете вы, ведут ваши боевые товарищи, ведет по сути вся наша страна», — заявил Медведев.
Ранее политик также заявил, что России необходимо наращивать производство беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, в последнее время российский ОПК действительно совершил прорыв в производстве дронов, однако, Медведев считает, что выпуск БПЛА необходимо масштабировать, поскольку устройства уже отлично показали себя на полях СВО.
Читайте также:
Медведев заявил о необходимости наращивать производство беспилотников
Медведев: Число героев Чечни значительно, начиная с Ахмата и Рамзана Кадыровых
Медведев: Ядерная держава не может проиграть в войне по защите Отечества
Евгения Парфентьева