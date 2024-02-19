Медведев рассказал, сколько человек приняли на военную службу с 1 января 2024 года

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На военную службу с 1 января 2024 года поступили более 53 тысяч человек, об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с руководителями Северо-Кавказского федерального округа.
«По данным министерства обороны, в целом по стране с 1 января в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 53 тысяч человек, цифры с 1 января 2024 года», — заявил Медведев.
Российский политик также выразил надежду, что в нынешнем году будут реализованы цели по количеству набранных в ряды Вооружённых сил РФ солдат.
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Евгения Парфентьева