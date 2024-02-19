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В Чеченской Республике много героев, включая её лидера Рамзана Кадырова, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Число героев Чечни значительно, начиная с Ахмата и Рамзана Кадыровых», — заявил Медведев в ходе встречи с чеченскими командирами.
Он также отметил, что сейчас перед Россией стоят весьма непростые задачи, которые определяют будущее России.
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