Медведев: за трудовой дисциплиной в среде мигрантов должен следить работодатель

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За трудовой дисциплиной в среде мигрантов должны следить работодатели, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках совещания по вопросам миграционной политики государства. Также, по его словам, должна быть профилактика.
«Здесь очень важна, кстати сказать, роль работодателей, потому что они заинтересованы в миграционных потоках. Они заинтересованы в том, чтобы приглашать работников, они в значительной степени должны следить за работниками, следить за уплатой налогов, следить за трудовой дисциплиной, да и вообще вести определенную профилактическую работу», — объяснил политик.Ранее сообщалось, какие законы об ужесточении миграции начнут работать в ноябре. Пояснения дал Спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Кроме того, недавно был принят 12-й по счету закон, направленный на совершенствование российской миграционной политики.
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