Путин сделал заявление о войсках НАТО на Украине
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Москва будет рассматривать любые военные контингенты на украинской территории как законные цели.
5 сентября австрийская газета Kurier сообщила, что встреча «коалиции желающих» в Париже выявила разногласия в ЕС по вопросу направления войск на Украину. Во Франции предложение о вводе так называемых миротворцев вызвало сильное недовольство оппозиции; издание отмечало, что у оппозиционных партий может вырасти влияние на военный бюджет, и большинство из них выступает против присутствия французских вооружённых сил на Украине.
4 сентября в Париже прошла ещё одна встреча «коалиции желающих», посвящённая гарантиям безопасности Украины в послевоенный период.
По её окончании лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, представители Еврокомиссии и Украины провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
