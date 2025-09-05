Путин сделал заявление о войсках НАТО на Украине

05 сентября 2025, 11:09

Президент Путин: войска Запада на Украине станут законной целью для ВС РФ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Москва будет рассматривать любые военные контингенты на украинской территории как законные цели.