Медведев оценил одной фразой инициативы коалиции по Украине

05 сентября 2025, 18:58

Медведев назвал «чушью собачьей» и «ересью» инициативы коалиции по Украине

Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал инициативы так называемой «коалиции желающих» по Украине «чушью собачьей», сообщает ТАСС.





4 сентября в Париже прошла очередная встреча этой «коалиции», главным вопросом которой стали гарантии безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии и представители Еврокомиссии связались по телефону с президентом США Дональдом Трампом.





«Это чушь собачья, ересь. То, чем они занимаются — выражаясь на английском языке — bullshit или просто shit», — заявил Медведев прессе.