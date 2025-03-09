«Вы испачкались, господа!»: Медведев обратился к европейским политикам

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился с предупреждением к французскому президенту Эммануэлю Макрону. Он посоветовал тому быть осторожнее с ядерным арсеналом своей страны.
На своей странице в социальной сети Х политик опубликовал достаточно язвительный, в своей манере, пост. Он содержит фотографию текста, где приведены различные несбывшиеся предсказания и утверждения, например, о том, что Россия полностью изолирована, санкции разрушат её экономику, а Запад будет постоянно поддерживать Киев и обязан нанести нашей стране стратегическое поражение.
Кроме того, зампред Совбеза РФ обратился персонально к французскому лидеру, издевательски назвав его «Микроном», который бесконечно «топит» против России, но вполне сам может «не выплыть».
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«Что из этого вышло? Ни черта! Вы испачкались, дамы и господа», — гласит ремарка Медведева под фотографией текста.
Кроме того, зампред Совбеза РФ обратился персонально к французскому лидеру, издевательски назвав его «Микроном», который бесконечно «топит» против России, но вполне сам может «не выплыть».
«P.S. Эй, Микрон (Макрон - ред.)! Осторожнее со своим ядерным арсеналом!», — гласит подпись внизу.
«Они покупали лестницу в небо, а оказались на дороге в ад», — так пояснил Медведев вышеуказанную публикацию фотографии с текстом.
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Александр Бойцов