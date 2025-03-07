Медведев назвал причины начала спецоперации на Украине

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Последствия распада Советского Союза привели к началу специальной военной операции. Об этом сообщил заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время встречи с женским активом «Единой России» в преддверии 8 марта.
По его словам, события 34-летней давности стали причиной того, что «мы с вами получили». Медведев отметил, что «нация сплачивается только в период настоящих испытаний» и при их отсутствии может возникнуть расслабленность, которая, в свою очередь, приводит к крайне печальным последствиям, в том числе — и к распаду государства.
Зачастую за распадом государства, «следует война», заключил председатель «Единой России».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Зачастую за распадом государства, «следует война», заключил председатель «Единой России».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова