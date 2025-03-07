Медведев объяснил россиянам, к чему ведет «коллективный расслабон»

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
«Коллективный расслабон» может привести к распаду государства, за которым «как правило следует война», заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с женским активом партии.
«Нация сплачивается только в период испытаний. А когда их нет, может начаться, знаете, такой «коллективный расслабон», такое ощущение, что и так же все нормально, и каждый за себя, нам не за что никого благодарить и так далее. Это приводит к очень печальным последствиям. Зачастую это, по сути, приводит к распаду государства. А за распадом государства, к сожалению, как правило, следует война», — произнес зампред Совбеза РФ.Медведев добавил, что последствия распада СССР привели к началу спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с Россией проще иметь дело, чем с Украиной.
Читайте также:
Трамп сделал очередное заявление об остановке помощи Киеву
Bloomberg: Россия готова к перемирию на Украине при прогрессе к полному миру
В Госдуме призвали Трампа не разговаривать с РФ с позиции силы
Никита Кротов