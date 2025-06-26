Медведев посоветовал «трибуналу» Совета Европы и Киева посадить Зеленского или Байдена
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поинтересовался, займётся ли «трибунал» по Украине расследованием преступлений Владимира Зеленского, его приспешников, представителей Евросоюза, США и Великобритании. Таким образом политик прокомментировал подписание Советом Европы и Киевом соглашения о создании «трибунала» по Украине.
Медведев указал на то, что именно Зеленский и его «банда» организовали агрессию. А затем задался вопросом, почему бы не расследовать и преступления бывшего президента США Джо Байдена.
Сообщение такого содержания глава российского Совбеза опубликовал в соцсети X на английском языке.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва будет расценивать присоединение третьих государств к юридически ничтожному трибуналу Совета Европы и Украины как враждебный демарш.
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