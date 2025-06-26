26 июня 2025, 21:59

Медведев призвал «трибунал» СЕ и Киева посадить Зеленского или Байдена

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поинтересовался, займётся ли «трибунал» по Украине расследованием преступлений Владимира Зеленского, его приспешников, представителей Евросоюза, США и Великобритании. Таким образом политик прокомментировал подписание Советом Европы и Киевом соглашения о создании «трибунала» по Украине.