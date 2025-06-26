Венгрия заблокировала решение о старте переговоров по евроинтеграции Украины

26 июня 2025, 20:59

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Саммит Евросоюза не смог принять заявление в поддержку Украины из-за Венгрии, которая заблокировала решение о начале переговоров о приёме страны в объединение. Об этом сообщает ТАСС.