Венгрия заблокировала решение о старте переговоров по евроинтеграции Украины
Саммит Евросоюза не смог принять заявление в поддержку Украины из-за Венгрии, которая заблокировала решение о начале переговоров о приёме страны в объединение. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в этот день венгерский премьер-министр Виктор Орбан предрекал такой исход событий. Он подчернул, что Будапешт не поддерживает членство Украины в Евросоюзе, поэтому соответствующее решение не может быть принято на саммите, где необходим единогласный вердикт. Даже при условии, что все остальные члены союза выступают за такую меру, документ не будет иметь юридической силы, пока все 27 государств ЕС не примут общее решение.
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