США намерены свернуть поиск военных преступлений на Украине

Reuters: Белый дом хочет свернуть поиск военных преступлений на Украине
Фото: iStock/lucky-photographer

Белый дом рекомендовал Госдепу США прекратить финансирование программ поиска предполагаемых военных преступлений на Украине и в ряде других государств. Об этом сообщает информагентство Reuters.



Отмечается, что упомянутая рекомендация была отправлена в среду Административно-бюджетным управлением Белого года. При этом речь не идёт об окончательном решении, Госдеп имеет право оспорить его. Однако уточняется, что шансы на такой поступок со стороны нынешнего госсекретаря США – временно исполняющего обязанности помощника президента США по нацбезопасности Марко Рубио невелики.

Агентство подчеркнуло, что рекомендация управления затрагивает программы, реализуемые на Украине, Шри-Ланке, в Гамбии, Ираке, Мьянме и Сирии. На Украине данные программы направлены против ВС России.

Анастасия Чинкова

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