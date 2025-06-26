США намерены свернуть поиск военных преступлений на Украине
Белый дом рекомендовал Госдепу США прекратить финансирование программ поиска предполагаемых военных преступлений на Украине и в ряде других государств. Об этом сообщает информагентство Reuters.
Отмечается, что упомянутая рекомендация была отправлена в среду Административно-бюджетным управлением Белого года. При этом речь не идёт об окончательном решении, Госдеп имеет право оспорить его. Однако уточняется, что шансы на такой поступок со стороны нынешнего госсекретаря США – временно исполняющего обязанности помощника президента США по нацбезопасности Марко Рубио невелики.
Агентство подчеркнуло, что рекомендация управления затрагивает программы, реализуемые на Украине, Шри-Ланке, в Гамбии, Ираке, Мьянме и Сирии. На Украине данные программы направлены против ВС России.
Читайте также: