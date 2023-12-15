Путин не позволит вмешиваться в российские выборы извне

Предвыборная кампания в России будет проводиться на конкурентной основе, а также в полном соответствии с российскими законами, любое вмешательство извне будет жёстко пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с руководством Государственной думы и лидерами фракций.