Путин не позволит вмешиваться в российские выборы извне

Фото: сайт Кремля
Предвыборная кампания в России будет проводиться на конкурентной основе, а также в полном соответствии с российскими законами, любое вмешательство извне будет жёстко пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с руководством Государственной думы и лидерами фракций.
Затронув тему предстоящих выборов президента России, который состоятся в марте 2024 года, Путин отметил, что впереди избирательная компания, и в этом вопросе необходимо сразу обозначить главные позиции.
По словам действующего президента России, выборы должны проходить на конкурентной основе, а также в полном соответствии с российскими законами.
Напомним, Путин провёл встречу с лидерами фракций Государственной Думы. В ходе встречи глава государства подчеркнул, что Конституция РФ создала прочные гарантии прав и свобод граждан, а также определила облик нынешнего парламента.
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По словам действующего президента России, выборы должны проходить на конкурентной основе, а также в полном соответствии с российскими законами.
«Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться и пресекаться жестко, в соответствии с законами РФ», - подчеркнул Путин.
Напомним, Путин провёл встречу с лидерами фракций Государственной Думы. В ходе встречи глава государства подчеркнул, что Конституция РФ создала прочные гарантии прав и свобод граждан, а также определила облик нынешнего парламента.
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Элина Позднякова