Медведев поздравил россиян с 1 Мая советским плакатом с Зеленским вместо Гитлера

Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил сограждан с праздником 1 Мая. Для этого он использовал плакат советской эпохи, на котором одетого в нацистскую форму Зеленского сносит снарядами, отлетающими под ударами молота рабочего.
«Каждый удар молота — удар по врагу!» — гласит надпись под изображением. После своего креативного поздравления Медведев, который является первым заместителем главы военно-промышленной комиссии и уделяет особое внимание производству вооружений, отметил, что у России есть всё необходимое для победы в спецоперации — технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели.
Фото: телеграм-канал Медведева
Политик также добавил, что российские предприятия сегодня выпускают грозное оружие, перед которым «трепещут враги». Кроме того, по его словам, страна производит всё необходимое для комфортной жизни людей.
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Фото: телеграм-канал Медведева
Политик также добавил, что российские предприятия сегодня выпускают грозное оружие, перед которым «трепещут враги». Кроме того, по его словам, страна производит всё необходимое для комфортной жизни людей.
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Александр Бойцов