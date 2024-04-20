Медведев пожелал США начала Гражданской войны

Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал Соединенным Штатам Америке погружения в гражданскую войну. Об этом он заявил на своем Telegram-канале.
Таким образом Медведев прокомментировал одобрение Палатой представителей Конгресса США резолюции в поддержку Украины. По его словам, никто не сомневался, что Вашингтон «одобрит «помощь» банде неонацистов».
Медведев заявил, что члены Конгресса США выступают «за продолжение гражданской войны разделенного народа нашей ранее единой страны». Он добавил, что таким образом Соединенные Штаты увеличивают число жертв вооруженного конфликта.
По его словам, решение Палаты представителей Конгресса США является русофобским. Медведев призвал Соединенные Штаты как можно скорее вступить в новую гражданскую войну. Он выразил надежду, что война в США будет принципиально отличаться от гражданской войны XIX века и «будет вестись с применением самолетов, танков, артиллерии, РСЗО, всех видов ракет и прочего оружия».
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий дополнительную помощь Украине в размере около 61 миллиарда долларов. Законопроект поддержали 311 членов Конгресса, против выступили 112 членов. Законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат.
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Медведев заявил, что члены Конгресса США выступают «за продолжение гражданской войны разделенного народа нашей ранее единой страны». Он добавил, что таким образом Соединенные Штаты увеличивают число жертв вооруженного конфликта.
По его словам, решение Палаты представителей Конгресса США является русофобским. Медведев призвал Соединенные Штаты как можно скорее вступить в новую гражданскую войну. Он выразил надежду, что война в США будет принципиально отличаться от гражданской войны XIX века и «будет вестись с применением самолетов, танков, артиллерии, РСЗО, всех видов ракет и прочего оружия».
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий дополнительную помощь Украине в размере около 61 миллиарда долларов. Законопроект поддержали 311 членов Конгресса, против выступили 112 членов. Законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат.
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Александр Климов