Медведев раскрыл, как США собираются обокрасть Россию

Фото: сайт Кремля
США затеяли против России войну, чтобы обокрасть страну. Об этом в своем телеграм-канале написал зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Но случилось непредвиденное — их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную», — написал он.
По мнению Медведева, созданный США механизм по присвоению российских ценностей, противоречит как национальному праву РФ, так и международным нормам.
Он также добавил, что Россия может дать аналогичный ответ. Зампред совбеза предложит в качестве ассиметричной меры изымать деньги у иностранных граждан из недружественных РФ стран.
Читайте также:
Медведев пожелал США начала гражданской войны
«Никто не сомневался»: Медведев высказался о помощи США «банде неонацистов»
Медведев заметил «хорошо знакомую голливудскую руку» за протестами в Грузии
Анастасия Хохлова