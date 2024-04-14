Медведев: У США двуличный подход к конфликтам на Украине и Ближнем Востоке

Фото: сайт Кремля
США используют различные подходы к военным конфликтам на Украине и Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своём телеграм-канале он объяснил, что такая разница в подходах обусловлена определёнными рисками для Вашингтона накануне выборов. Именно этим объясняется попытка Соединённых Штатов сдержать развитие противостояния между Ираном и Израилем, тогда как человеческие жертвы для них не имеют значения, считает политик.
Медведев подчеркнул, что смерти мирных людей в секторе Газа ухудшают перспективы Джо Байдена на выборах, а конфликт между Ираном и Израилем вносит ещё большую неопределённость.
Гибель же людей в России и на Украине для американских чиновников безразлична, продолжил заместитель председателя Совбеза РФ. Для них чем больше будет потерь с обеих сторон, тем лучше. Для Белого дома это просто «инвестиции», вот они и продолжают «инвестировать», заключил Дмитрий Медведев.
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Медведев подчеркнул, что смерти мирных людей в секторе Газа ухудшают перспективы Джо Байдена на выборах, а конфликт между Ираном и Израилем вносит ещё большую неопределённость.
Гибель же людей в России и на Украине для американских чиновников безразлична, продолжил заместитель председателя Совбеза РФ. Для них чем больше будет потерь с обеих сторон, тем лучше. Для Белого дома это просто «инвестиции», вот они и продолжают «инвестировать», заключил Дмитрий Медведев.
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Александр Бойцов