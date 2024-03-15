Медведев предложил послать Евросоюз в ответ на его требования

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил Евросоюзу на просьбу о возврате золотого запаса Румынии. Свои мысли политик изложил на странице в сети «ВКонтакте».
Парламентарии ведут речь про 91,5 тонны чистого золота, входящего в резервы Нацбанка республики, которые были отправлены в Россию на хранение в 1916 и 1917 годах. По утверждению евродепутатов, Москва якобы нарушает этим прецедентом нормы международного права.
Дмитрий Медведев оказался глубоко тронут выдвинутыми Европарламентом требованиями и написал ответ:
«Ну, а теперь снова разыгрался аппетит у разных придурков из Европарламента. Ну, даже не знаю, что и отвечать на такую наглость. ЕС украл у России активов на 300 млрд долларов и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать. В общем, идите в ж…», — сообщил Зампредседателя Совбеза РФ.
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