Радио1
Главная / Новости / Политика/ Медведев предложил послать Евросоюз в ответ на его требования

Медведев предложил послать Евросоюз в ответ на его требования

Медведев отреагировал на требования ЕС вернуть Румынии ее золотой запас
15 марта 2024, 12:04
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил Евросоюзу на просьбу о возврате золотого запаса Румынии. Свои мысли политик изложил на странице в сети «ВКонтакте».

Ранее депутаты Европарламента потребовали от России вернуть Румынии ее «национальное достояние», включая золотой запас и культурные ценности, как следует из текста парламентской резолюции.

Парламентарии ведут речь про 91,5 тонны чистого золота, входящего в резервы Нацбанка республики, которые были отправлены в Россию на хранение в 1916 и 1917 годах. По утверждению евродепутатов, Москва якобы нарушает этим прецедентом нормы международного права.

Дмитрий Медведев оказался глубоко тронут выдвинутыми Европарламентом требованиями и написал ответ:

«Ну, а теперь снова разыгрался аппетит у разных придурков из Европарламента. Ну, даже не знаю, что и отвечать на такую наглость. ЕС украл у России активов на 300 млрд долларов и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать. В общем, идите в ж…», — сообщил Зампредседателя Совбеза РФ.

Читайте также:

Европарламент потребовал от России вернуть Румынии ее золотой запас

В Госдуме предложили отменить акт о передаче Крыма УССР

Бывший глава британской разведки заявил о текущей войне с Россией
#дмитрий медведев
#россия
#евросоюз
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший глава британской разведки заявил о текущей войне с Россией
Экс-глава MI6 Ричард Дирлав: Великобритания ведет серую войну с Россией
15 марта 2024, 11:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав заявил, что Великобритания ведет серую войну с РФ, передает Politico.
По словам Дирлава, в Британии ярко демонстрируется разрыв между словами и действиями. Бывший глава разведки подверг критике уровень британских расходов на оборону. Дирлав утверждает, что он не является достаточным для отражения угроз, которые исходят от РФ и КНР.

Экс-разведчик подчеркнул, что он регулярно пытается напоминать людям о происходящей серой войне между государствами.

Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен сообщил, что правительству Великобритании стоит перестать говорить о военном противостоянии с Россией, так как Москва не является врагом Лондона. Он ​также отметил необходимость прекращения всяческих разговоров о войне.

Читайте также:

«Россия не наш враг»: В Британии сделали важное заявление о войне с РФ

Военачальник Хоутон заявил о войне между Великобританией и Россией

Россия на полчаса «оглушила» самолёт британского министра обороны
#россия
#заявление
#лидер
#рф
#великобритания
#политика
#война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента России
15 марта 2024, 10:41

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно сообщению, свой выбор они сделали совместно с военнослужащими Объединенной группировки войск на избирательном участке в Южном военном округе.

Напомним, 15 марта в России стартовали выборы президента. Проголосовать в этот раз можно будет в течение не одного дня, как раньше, а сразу трёх — с 8:00 до 20:00 каждый день с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: нынешний глава государства Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

Накануне действующий президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам страны. Он заявил, что выборы являются очень важным событием для страны. По словам Путина, их итоги прямо отразятся на развитии России в ближайшие годы. Действующий президент также призвал всех жителей страны проголосовать, поскольку «только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества».

Читайте также:

С 15 по 17 марта жителей Московской области пригласили прийти на выборы всей семьёй

ВЦИОМ: 80% среди опрошенных россиян заявили, что пойдут на выборы президента РФ

В России официально начались выборы президента
#выборы
#владимир путин
#президент
#итоги
#страны
#люди
#кпрф
#лдпр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова прокомментировала требование ЕП вернуть Румынии золотой запас
МИД России: Мария Захарова заявила, что Россия уже давно вернула Румынии золото
15 марта 2024, 03:10

Фото: Пресс-служба МИД России

Москва не только уже вернула все золото, отправленное в Россию в 1916-1917 годах, но и простила Бухаресту огромный долг за причиненные беды и разрушения в ходе Великой Отечественной войны. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя выдвинутое ранее Европарламентом требованиевернуть Румынии полученный в годы Первой мировой войны золотой запас.
Захарова указала, что Советский Союз передал румынскому правительству весьма крупные золотые запасы еще в 1935 году. Также, добавила официальный представитель МИДа, Бухарест обязан был выплатить СССР репарации в размере $300 млн за совместное с Германией нападение на нашу страну летом 1941 года, однако советское правительство простило Румынии данный долг.

«Как полагают некоторые эксперты, получим в районе 1365-1665 т золота, что в 20-25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916-1917 годах«, — отметила Мария Захарова, предложив подсчитать все долги Румынии перед СССР и Российской Федерацией.

Ранее депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к России вернуть Румынии ее золото и объекты культурного наследия, переданные Российской империи на хранение в 1916-1917 годах. Речь идет про 91,5 тонны чистого золота, входящего в резервы Нацбанка республики, которые Россия до сих пор не вернула. По утверждению депутатов, Москва тем самым нарушила нормы международного права.

Читайте также:

Европарламент потребовал от России вернуть Румынии ее золотой запас

МО Румынии: Румынские F-16 не наносили удары по российским силам

Премьер Румынии заявил, что молдавский язык создала Россия
#мария захарова
#румыния
#россия
#ссср
#долги
#золото
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Le Monde: Во Франции приняли свой закон об иноагентах
15 марта 2024, 01:28

Фото: iStock/Olivier_DJIANN

Комитет Национального собрания Франции (так называется нижняя палата французского парламента) одобрил законопроект о предотвращении иностранного вмешательства, пишет издание Le Monde, Согласно документу, во Франции появится собственный реестр иностранных агентов.
Некоторые положения документа, как сообщает РБК, дублируют по своей сути российское законодательство об иностранных агентах, а также аналогичные акты США и Великобритании.

В частности, законопроект налагает обязанность для иностранцев, занимающихся «лоббированием, коммуникацией или деятельностью по сбору средств», регистрироваться в специально созданном реестре и предоставлять отчетность. За нарушение этих правил предлагается установить уголовную ответственность.

Читайте также:

Макрон: Франция не возьмет инициативу в военных действиях на Украине

Франция столкнулась с самым низким уровнем рождаемости за последние 29 лет

Франция изменила визовые требования для граждан России
#иностранный агент
#законопроект
#франция
#парламент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол Антонов: дипмиссия России в США готовится к провокациям во время выборов
15 марта 2024, 01:10

Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев

Российское посольство в США получает много угроз, готовятся провокации во время выборов президента. Об этом заявил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала в программе «Большая игра».
Диппредставительство располагает информацией о планах провести антироссийские акции около российских посольств и консульств во время президентских выборов. Имеются сведения, что будет предпринята попытка проникнуть на территорию посольства с целью осложнить выборы.

При этом Вашингтон отрицает наличие планов вмешаться в президентские выборы в России и считает подобные заявления «категорически неверными». Представитель администрации Джо Байдена заявил, что обвинения российской стороны в возможном вмешательстве являются «не более чем пропагандой».

В России 15 марта начались выборы президента, которые впервые пройдут три дня — вплоть до воскресенья, 17 марта. Почти три сотни избирательных участков открываются за границей — в 144 странах. Это меньше, чем шесть лет назад, тогда был 401 участок в 145 странах. Сокращение мест для досрочного голосования за рубежом в ЦИК связывали с недружественными действиями, которые предпринимаются в отношении диппредставительств России.

В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: нынешний глава государства Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

Читайте также:

В России официально начались выборы президента

Москва обвинила посольства ЕС в готовящихся вмешательствах в президентские выборы

Путин не позволит вмешиваться в российские выборы извне
#посол
#россия
#сша
#выборы
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России официально начались выборы президента
ТАСС: Избирательные участки для выборов главы РФ открылись на Камчатке и Чукотке
14 марта 2024, 23:16

Фото: iStock/Tanaonte

Голосование по выборам президента Российской Федерации официально стартовало — первые избирательные участки уже открылись на Камчатке и Чукотке, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию региональных избиркомов.
Губернатор Камчатского края, в котором уже наступило 15 марта, Владимир Солодов проголосовал на выборах первым из глав российских регионов, отдав свой голос в электронном формате.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) уже заработала видеостена с трансляциями с различных избирательных участков по всей России. На церемонии её запуска присутствовали глава ЦИК Элла Памфилова и её заместитель Николай Булаев, а также замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.



Проголосовать в этот раз можно будет в течение не одного дня, как раньше, а сразу трёх — с 8:00 до 20:00 каждый день с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: нынешний глава государства Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

Ранее ВЦИОМ провел телефонный опрос среди 1600 россиян старше 18 лет, по результатам которого стало ясно, что процедуру голосования не пропустят 80% респондентов. Из этого количества 70% озвучили свое точное намерение посетить избирательные участки, а 10% сообщили, что «скорее всего» пойдут голосовать.

Накануне президент России выступил с видеообращением к гражданам страны. В нем Владимир Путин заявил, что выборы являются очень важным событием для страны. По словам Путина, их итоги прямо отразятся на развитии России в ближайшие годы. Действующий президент также призвал всех жителей страны проголосовать., поскольку «только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества».

Читайте также:
«Судьбу России определяют граждане»: Путин записал видеообращение перед выборами

В Центре общественного наблюдения за выборами президента прошел первый брифинг

ВЦИОМ: 80% среди опрошенных россиян заявили, что пойдут на выборы президента РФ


#чукотка
#камчатка
#выборы
#россия
#голосование
#избиратели
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пентагон рассказал об «уникальном» пакете помощи Украине
Пентагон: пакет военной помощи Украине на $ 300 млн — это единичный случай
14 марта 2024, 22:38

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Последний пакет военной помощи Украине со стороны США на 300 миллионов долларов был единичным случаем и такая поддержка Киева носит уникальный характер. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга, передает ТАСС.
О выделении пакета в 300 миллионов долларов стало известно 12 марта. В него войдут переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger и боеприпасы для систем противовоздушной обороны.

Как объяснил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, «скромные объемы финансирования» стали доступны, так как правительство Соединенных Штатов смогло контракты по закупкам вооружений для восполнения своих запасов на более выгодных условиях, чем предвиделось.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что с призывами к миру на Украине Папа Римский «залез в сад», куда его не звали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Экс-послу США запретили въезд в Россию

Захарова иронично прокомментировала заявление о прибалтийском железном занавесе

Трамп: Расходы Европы на Украину должны быть такими же, как у США

#сша
#комплекс
#правительство
#боеприпасы
#поддержка
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия на полчаса «оглушила» самолёт британского министра обороны
Times: самолёт главы МО Британии лишился навигации под Калининградом
14 марта 2024, 22:10

Фото: istock / frentusha

Россию заподозрили в поломке, которая связана с потерей спутникового сигнала на самолете министра обороны Великобритании Гранта Шаппса. Данные приводит известная британская газета The Times.

«Россия, предположительно, заглушила спутниковый сигнал на самолете, на котором министр обороны Грант Шаппс летал из Польши обратно в Великобританию», — отмечает газета.
Как утверждает чиновник, пожелавший остаться анонимным, сигнал якобы пропал на полчаса — как раз во время того, как воздушное судно пролетало около Калининграда. Мобильные телефоны не могли подключиться к сети, и лайнер был вынужден искать альтернативные методы для определения своего местоположения.

Ранее сообщалось, что Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Экс-послу США запретили въезд в Россию

Захарова иронично прокомментировала заявление о прибалтийском железном занавесе

Трамп: Расходы Европы на Украину должны быть такими же, как у США

#россия
#телефоны
#судно
#данные
#министр
#калининград
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белоруссия ввела запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой
14 марта 2024, 21:31

Фото: istock / Derek Brumby

Белоруссия вводит запрет на ввоз некоторых товаров через участок границы с Литвой. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правительство страны.
Под запреты попали вода и некоторые алкогольные напитки, в частности вина, пиво, вермуты. Также ограничения коснулись шин и покрышек. Помимо этого, запрещенным оказалась одежда и изделия, которые ранее «были в употреблении».

В заявлении правительства Белоруссии отмечается, что эти меры были приняты в ответ на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два контрольно-пропускных пункта.

Ранее премьер Латвии Эрика Силиня заявила, что между Прибалтикой и Российской Федерацией будет создан железный занавес. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Экс-послу США запретили въезд в Россию

Захарова иронично прокомментировала заявление о прибалтийском железном занавесе

Трамп: Расходы Европы на Украину должны быть такими же, как у США

#правительство
#белоруссия
#запрет
#ограничения
#меры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф