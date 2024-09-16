Медведев предположил, кто покушался на Трампа

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Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заинтересовался, что бы произошло, если бы стало известно, что подозреваемый в возможном покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа был нанят Киевом. Об этом российский политик написал в соцсетях.
«Интересно, что бы произошло, если бы оказалось, что новая несостоявшаяся стрельба в Трампа Раутом, который набирал наемников в украинские войска, сам был нанят неонацистским режимом в Киеве для этой попытки покушения», — написал зампред Совбеза РФ.Ранее сообщалось, что в воскресенье в штате Флорида, где в гольф-клубе находился Трамп, произошла стрельба. Затем журналисты Fox News выяснили, что по делу о втором покушении задержали жителя Гавайских островов Райана Раута.
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Никита Кротов