Трамп поблагодарил американских правоохранителей после покушения во Флориде

Фото: сайт Белого дома
Бывший американский лидер Дональд Трамп поблагодарил правоохранителей после покушения на него. Об этом он написал в Truth Social, информирует ТАСС.
Напомним, что 15 сентября у гольф-клуба во Флориде произошла стрельба, там находился Дональд Трамп. Сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. В итоге он был задержан. Власти Соединенных Штатов Америки рассматривают инцидент как попытку покушения на Трампа.
Политик отметил, что хотел бы поблагодарить всех за добрые пожелания и переживания. По его словам, день выдался интересным. Отдельно он выразил благодарность Секретной службе США, шерифу Рику Брэдшоу и его команде. Помимо этого, он поблагодарил всю правоохранительную систему за выдающуюся работу.
Ранее Илон Маск задался вопросом, почему пытаются убить Трампа, но не американского лидера Джо Байдена или вице-президента США Камалу Харрис. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Политик отметил, что хотел бы поблагодарить всех за добрые пожелания и переживания. По его словам, день выдался интересным. Отдельно он выразил благодарность Секретной службе США, шерифу Рику Брэдшоу и его команде. Помимо этого, он поблагодарил всю правоохранительную систему за выдающуюся работу.
«Была проделана превосходная работа. Я очень горжусь тем, что я американец!» — написал он.
Ранее Илон Маск задался вопросом, почему пытаются убить Трампа, но не американского лидера Джо Байдена или вице-президента США Камалу Харрис. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова