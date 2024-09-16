Трамп поблагодарил американских правоохранителей после покушения во Флориде

Конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин на своей странице в социальной сети X заявила, что допускает, будто Райан Уэсли Рут, подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, может быть одержим украинским конфликтом.