Фото: Минобороны РФ
Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область продемонстрировала, что договариваться с террористами невозможно. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает Telegram-канал дипмиссии.
«Договариваться с террористами невозможно. Их необходимо уничтожать, чтобы подобные провокационные атаки, как на Курскую область, больше не повторялись», — подчеркнул Антонов.Посол также провел аналогию с Великой Отечественной войной, отметив, что фашизм должен быть искоренен. Он также раскритиковал США за попытки оправдать свою помощь Украине через выдуманные планы России по захвату мирового господства и абсурдные заявления о поставках оружия из Ирана, КНДР и Китая.
Напомним, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что Цель Соединённых Штатов нанести России стратегическое поражение является недостижимой. Антонов отметил, что несмотря на усилия США и их союзников, Россия сохраняет свою устойчивость и продолжает отстаивать национальные интересы.
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Елена Перлова