Замглавы МИД России Александр Панкин объявил дату визита Путина в Таджикистан

08 сентября 2025, 19:57

Путин посетит Таджикистан с государственным визитом 9 октября

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Замглавы МИД России Александр Панкин сообщил о государственном визите президента РФ Владимира Путина в Таджикистан. Эту информацию передаёт РИА Новости.





Визит запланирован на 9 октября. Панкин выступил на приёме в посольстве Таджикистана по случаю Дня независимости республики.

«Президенты наших стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере демонстрируют, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу», — заявил замглавы МИД.

