Замглавы МИД России Александр Панкин объявил дату визита Путина в Таджикистан
Путин посетит Таджикистан с государственным визитом 9 октября
Замглавы МИД России Александр Панкин сообщил о государственном визите президента РФ Владимира Путина в Таджикистан. Эту информацию передаёт РИА Новости.
Визит запланирован на 9 октября. Панкин выступил на приёме в посольстве Таджикистана по случаю Дня независимости республики.
«Президенты наших стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере демонстрируют, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу», — заявил замглавы МИД.Дипломат выразил уверенность, что визит придаст новый мощный импульс развитию многосторонних связей. По его мнению, это событие также позволит сторонам найти новые векторы для развития двусторонних контактов.
