Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Медведев предупредил о страшных последствиях передачи Киеву ядерного оружия

Медведев предупредил о страшных последствиях передачи Киеву ядерного оружия

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Американские политики и журналисты всерьёз обсуждают возможность передачи Киеву ядерного оружия. Шутка о Байдене, решившем красиво уйти из жизни, забрав с собой большую часть человечества, обретает черты пугающей реальности.


Такое заявление в своём телеграм-канале опубликовал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал американского президента безумным маразматиком, выразив удивление, как тому могла прийти в голову мысль о передаче ядерного оружия стране, воюющей с крупнейшей мировой ядерной державой. По мнению политика, такое намерение даёт основания подозревать наличие параноидального психоза у Байдена и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага.

Медведев считает, что сама угроза передачи киевскому режиму ядерного оружия может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией. Фактическая же передача этого оружия будет приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну, согласно Основам государственной политики в области ядерного сдерживания, заключил зампред Совбеза РФ.

Читайте также:

Медведев: Ход СВО и новое оружие изменили стратегию и каноны войны

Медведев поделился мнением о дальнобойных ударах по России

Медведев после применения Россией «Орешника» дал совет Европе
#дмитрий медведев
#подготовка
#политика
#заявление
#рф
#ядерное оружие
В Европе увидели угрозу со стороны украинских военных
Bloomberg: Европа готовится к притоку оружия и военных с Украины
26 ноября 2024, 10:15

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Европейская разведка предполагает, что после окончания украинского конфликта ветераны ВСУ хлынут в Европу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Разведывательное сообщество по всей Европе также готовится к возможным угрозам после окончания войны, таким как приток украинских ветеранов и контрабанда оружия, которое может попасть не в те руки», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Германии увеличилось число уголовных преступлений, совершаемых беженцами из Украины и мигрантами. Об этом сообщает местное издание Compact, ссылаясь на отчёт Федерального управления криминальной полиции за октябрь.

Отмечается, что в 2023 году число подозреваемых в совершении преступлений мигрантов возросло на 25,1% в сравнении с 2022 годом. Большую часть преступлений совершили украинцы. На их долю также приходится 33,1% всех проживающих в Германии беженцев.

Читайте также:

Министр обороны Эстонии выступил против отправки войск на Украину

Российские хакеры опубликовали список пациентов с ВИЧ, которых могут призвать в ВСУ

Жители Мариуполя возвращаются в город из Украины
#контрабанда
#вич
#город
#министр
#хакеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден в шутку украл булочку из армейского буфета
26 ноября 2024, 10:07

Джо Байден (фото: kremlin.ru)

Президент США Джо Байден в шутку украл гавайскую булочку из армейского буфета во время праздничного мероприятия в честь Дня благодарения на базе американской береговой охраны. Об этом пишет газета The New York Post.
Отмечается, что глава государства в понедельник «игриво стащил» гавайскую булочку в тот момент пока на объекте исполнялась песня Синди Лопер «Girl Just Want to Have Fun».

Также журналисты издания подчеркнули, что Байден находился в позитивном настроении, во время мероприятия он много шутил, особенно о своём «увольнении».

Напомним, что Байден покидает свой пост 20 января. Президентом США станет одержавший победу на выборах Дональд Трамп.

Читайте также:

В США призвали к импичменту Байдена после удара «Орешником»

Байден назвал себя своим мужем на торжественном ужине в Белом доме

Белый дом впервые официально признал разрешение Украине бить ATACMS вглубь РФ
#сша
#джозеф байден
#мероприятия
#дональд трамп
#пост
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, когда уволят главу ГУР Украины Буданова*
NV: главу ГУР Украины Буданова* уволят в декабре
26 ноября 2024, 09:10

Кирилл Буданов

Главу ГУР Украины Кирилла Буданова* могут с поста до конца текущего года. Об этом сообщило украинское издание NV со ссылкой на источник в силовых структурах. На его место хотят поставить действующего замглавы СБУ Александра Поклада.
«Попытки освободить Буданова могут активизироваться в декабре. Больше всего этот процесс лоббируют руководитель офиса президента Андрей Ермак и заместитель главы СБУ Александр Поклад», — говорится в статье.

Уточняется, что основной причиной возможного увольнения Буданова* являются его заявления, которые навредили Украине, а также политические амбиции.

Еще в сентябре на Украине начали говорить про возможную отставку Буданова*. Украинский политик, глава партии «Держава», общественный деятель Дмитрий Василец пояснил, что причиной для этого может стать провал ВСУ в Курской области.

Читайте также:

Министр обороны Украины уволил заместителей Буданова* без его ведома

Буданова* после отставки не планируют назначать послом

Буданов* обвинил Запад в поставке составляющих для ракет в Россию

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом
#министр
#всу
#запад
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Al Mayadeen: Американская военная база в Сирии подверглась ракетному удару
26 ноября 2024, 08:11

Фото: istockphoto/vadimrysev

Американская военная база в районе Эш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. По её территории выпущено не менее пяти ракет.
Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на местный полевой источник. По его словам, на территории базы были слышны звуки разрывов. Информация о возможных жертвах и разрушениях на военном объекте США не раскрывается.

Ранее под ракетный удар попала военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор неподалёку от газового месторождения Коноко. По территории объекта было выпущено три ракеты, две из которых разорвались в окрестностях. Перед эта же военная база подверглась атаке беспилотников. Целью удара дронов были объекты на территории базы.

Читайте также:

Военная база США на востоке Сирии подверглась обстрелу ракетами

Минобороны сделало представление Израилю после удара рядом с авиабазой в Сирии

Американский дрон-разведчик MQ-9 опасно сблизился с СУ-35 ВКС РФ над Сирией
#сша
#база
#информация
#ракеты
#удар
#сирия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Илон Маск отметил абсурдные бюрократические проволочки в Пентагоне
Маск: ремонт лестницы в Пентагоне занял больше времени, чем строительство здания
26 ноября 2024, 06:32

Фото: iStock/rarrarorro

Илон Маск раскритиковал уровень бюрократии в Пентагоне, отметив, что тот вырос настолько, что обычный ремонт лестницы в здании занимает больше времени, чем его строительство в 1940-х годах. Об этом американский миллиардер написал в соцсети X (ранее Twitter).
По словам предпринимателя, 24 месяца на ремонт лестницы контрастируют с 16 месяцами, за которые было возведено само здание.

«На встрече с высокопоставленными военными чиновниками они рассказали мне, что теперь ремонт лестницы в Пентагоне занимает больше времени (24 месяца), чем заняло строительство всего Пентагона (16 месяцев) в 1940-х», — сравнил Маск, поражаясь подобной разнице.
Маск высказал свое мнение в ответ на заявление бизнесмена Вивека Рамасвами, который отметил, что значительные расходы Пентагона связаны не с численностью сотрудников, а с сомнительными статьями затрат. Эта ситуация подчеркивает неэффективность бюрократической системы и рост издержек.

Обсуждение стало поводом для дискуссии о чрезмерных расходах и сложности принятия решений в американском оборонном ведомстве.

Читайте также:

Маск считает, что американские истребители F-35 не оправдали ожиданий

Экономист Сакс: США и НАТО лишены компетентного руководства

Штаб Трампа высказался о прекращении дел против него
#строительство
#соцсети
#ремонт
#расходы
#заявление
#twitter
#илон маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава разведки Украины оказался под угрозой увольнения
NV: Глава ГУР Украины может потерять должность в декабре
26 ноября 2024, 05:53

Фото: iStock/olegda88

В декабре ожидается вторая попытка сместить Кирилла Буданова* с поста руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, как сообщает издание New Voice со ссылкой на источник в силовых структурах.
Буданов* может быть заменен более лояльной к власти персоной.

Источники издания утверждают, что инициатором изменений выступают глава офиса президента Андрей Ермак и заместитель председателя СБУ Александр Поклад, который считается основным кандидатом на пост главы ГУР.

Попытки смещения могут активизироваться уже в декабре.

По словам источников, решение будет принято президентом Украины Владимиром Зеленским, который должен определить ответственность за предполагаемые ошибки в руководстве.

Читайте также:

Депутат Водолацкий заявил об отсутствии единства в ЕС по поводу Украины

Экономист Сакс: США и НАТО лишены компетентного руководства

Министр обороны Эстонии выступил против отправки войск на Украину

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
#пост
#минобороны
#рф
#сбу
#сво
#украина
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Сакс: США и НАТО лишены компетентного руководства
26 ноября 2024, 04:33

Фото: istockphoto/dkfielding

Экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил мнение, что Соединенные Штаты и НАТО лишены компетентного руководства. Об этом он заявил в подкасте Judging Freedom.
«Мы не знаем, находится ли президент Байден в соответствующей физической и умственной форме», — подчеркнул Сакс.
По его словам, решения, подобные использованию американских ракет ATACMS для ударов с территории Украины, принимаются без должного объяснения или обращения к гражданам. Это свидетельствует о нехватке ясной политики и отсутствия четкого руководства.

Сакс также критически отнесся к заявлениям главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра, призвавшего нарастить производство вооружений для ударов по российской территории. Экономист считает, что военные чиновники не должны определять политику, особенно в вопросах, которые могут привести к ядерной эскалации.

По мнению Сакса, причиной конфликта на Украине является стремление НАТО к расширению до границ России. Эксперт убежден, что эскалацию можно было бы предотвратить и достичь урегулирования всего за один телефонный разговор.

Читайте также:

Белый дом впервые официально признал разрешение Украине бить ATACMS вглубь РФ

Западные СМИ усомнились в стратегии Байдена по помощи Украине

Advance: Удары ракетами ATACMS — это прямое нападение США на Россию
#сша
#нападение
#эксперт
#военные
#сми
#нато
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Министр обороны Эстонии выступил против отправки войск на Украину
Певкур: союзникам Киева стоит избегать прямого участия в конфликте из-за риска
26 ноября 2024, 03:53

Фото: iStock/diegograndi

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выступил против отправки западных войск на Украину, заявив, что риски такого шага превышают возможные преимущества. Об этом сообщает издание Hill.
По его словам, несмотря на сложную ситуацию, с которой сталкивается Киев, включая нехватку личного состава и снижение боевого духа, вмешательство западных военных может усугубить обстановку.

Певкур подчеркнул важность осторожности в вопросах прямого военного вмешательства, чтобы не допустить роста рисков для Европы и глобальной безопасности.

Заявление Певкура прозвучало на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.

СМИ также сообщают, что Франция и Великобритания возобновили обсуждение возможности отправки войск на Украину. Париж и Лондон рассматривают создание коалиции по поддержке Киева, однако официальных решений пока не принято.

Ранее «Радио 1» писало, что Франция в ближайшие недели поставит Украине новую партию военной помощи, включая гаубицы Caesar, ракеты Mistral и Aster.

Недавно стало известно, что Великобритания поставила Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow несколько недель назад. Это стало первой подобной поставкой при премьер-министре Кире Стармере.

Читайте также:

Маск считает, что американские истребители F-35 не оправдали ожиданий

Захарова: в НАТО не дочитали доктрину, исходя из слов главы комитета

Западные СМИ усомнились в стратегии Байдена по помощи Украине
#франция
#сми
#великобритания
#снижение
#заявление
#киев
#эстония
#опасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Западные СМИ усомнились в стратегии Байдена по помощи Украине
NR: решение США об ударах ATACMS вглубь РФ запоздало и стало малоэффективным
26 ноября 2024, 03:27

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Решение США позволить Украине использовать тактические баллистические ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории оказалось запоздалым и малоэффективным, считает журнал National Review.
Издание полагает, что этот шаг американской администрации связан с попытками предоставить Киеву больше возможностей до смены власти в Белом доме, учитывая планы избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Владимир Путин ранее сообщил, что после разрешения США и НАТО на применение дальнобойного оружия по российским объектам американские и британские ракеты атаковали военные цели в Курской и Брянской областях. В ответ Россия впервые применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении, поразив промышленный объект в Днепре.

Президент России предупредил, что дальнейшая провокационная политика Запада может привести к серьезным последствиям и эскалации конфликта.

Читайте также:

Киев не найдёт важных деталей в обломках «Орешника», убеждён полковник Матвийчук

Белый дом признался, что Киев получил инструкции по ракетным ударам от США

ВС РФ поразили военные аэродромы ВСУ и объекты энергетики
#сша
#россия
#военные
#политика
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате