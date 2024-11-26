Медведев предупредил о страшных последствиях передачи Киеву ядерного оружия

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Американские политики и журналисты всерьёз обсуждают возможность передачи Киеву ядерного оружия. Шутка о Байдене, решившем красиво уйти из жизни, забрав с собой большую часть человечества, обретает черты пугающей реальности.
Такое заявление в своём телеграм-канале опубликовал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал американского президента безумным маразматиком, выразив удивление, как тому могла прийти в голову мысль о передаче ядерного оружия стране, воюющей с крупнейшей мировой ядерной державой. По мнению политика, такое намерение даёт основания подозревать наличие параноидального психоза у Байдена и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага.
Медведев считает, что сама угроза передачи киевскому режиму ядерного оружия может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией. Фактическая же передача этого оружия будет приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну, согласно Основам государственной политики в области ядерного сдерживания, заключил зампред Совбеза РФ.
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